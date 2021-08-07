Москва, 7 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Российские специалисты разработали программно-аппаратный комплекс «КЕДР», позволяющий контролировать лесозаготовительные работы из космоса. Об этом сообщил генеральный директор компании «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков агентству ТАСС.

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Новый комплекс представляет собой модульную систему, состоящую из специальных датчиков и центра обработки данных. Датчики устанавливаются на лесозаготовительную технику, они позволяют отслеживать местоположение техники, её состояние, контролировать время работы и объём заготовки леса.

Собираемые данные передаются через спутниковую систему «Гонец», обеспечивающую стабильную связь в самых труднодоступных районах. В настоящее время комплекс проходит завершающие стадии испытаний на лесозаготовительных площадках Забайкальского края и Архангельской области.

Новый комплекс разработан совместно с ООО «Илимский ЛТУС». Создатели системы рассчитывают, что в будущем комплекс «КЕДР» будет внедрён в масштабах всей отрасли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года были введены в эксплуатацию три спутника связи «Гонец-М», успешно прошедшие орбитальные проверки.