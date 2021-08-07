Астрахань, 7 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что в стране надо привить против коронавируса всех пенсионеров. Об этом он заявил сегодня, 7 августа, в ходе рабочей поездки в Астраханскую область.

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Мурашко отметил, что Астраханская область в кампании по вакцинации двигается хорошими темпами по сравнению с другими регионам.

«Сегодня провакцинировано больше 27% взрослого населения Астраханской области, великолепно движется по сравнению с другими регионами, но этих темпов нам не будет достаточно для того, чтобы остановить COVID-19», — сказал министр Мурашко.

Также министр отметил, что очень важно защитить от коронавируса всех пожилых людей в стране. Мурашко подчеркнул, что вакцина есть в достаточном количестве, и все могут привиться.

Ограничительные меры придется сохранять ещё какое-то время, пока не сформировался коллективный иммунитет.