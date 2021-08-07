Тверь, 7 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Совет при культуре при губернаторе будет создан в Тверской области. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил губернатор Игорь Руденя 7 августа на встрече схудожником, академиком Российской академии художеств Сергеем Оссовским и профессором, доктором искусствоведения Любовью Ширшовой — вдовой Народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Ефрема Ивановича Зверькова. Глава региона предложил участникам встречи стать первыми, кто войдёт в совет. Членами нового совета станут выдающиеся деятели искусств, художники, архитекторы, литераторы, музыканты — все, кто готов работать на благо сохранения богатого исторического наследия тверской земли.

Пресс-служба правительства Тверской области Встреча губернатора Игоря Радении с деятелями культуры

«Тверь является частью великой истории Центральной России, которую необходимо сберечь для наших последующих поколений. Сегодня мы приступаем к масштабной работе по реализации концепции сохранения нашего исторического наследия и развития культурного пространства», — отметил губернатор Игорь Руденя.

В последние годы в Тверской области ведется постоянная работа по поддержке молодых талантов. Так, последние пять лет в регионе проводится всероссийский конкурс «Зеленый листок» для молодых поэтов и профессиональных литераторов. Он учрежден по инициативе Заслуженного деятеля искусств РФ, Лауреата Государственной премии СССР, почетного гражданина Тверской области и города Твери Андрея Дементьева. Ежегодно премии присуждаются лучшим поэтам страны.

По аналогии с «Зеленым листком» Игорь Руденя поручил учредить премии имени Ефрема Ивановича Зверькова и Народного художника СССР, уроженца тверской земли Валентина Михайловича Сидорова.

Министерство культуры Тверской области в оперативном режиме разработает положение о конкурсе, участие в котором смогут принять художники из разных регионов страны.

Игорь Руденя подчеркнул, что проведение таких мероприятий не только позволит открыть имена талантливых живописцев и прославить их на всю Россию, но и закрепит статус Тверской области в качестве значимого центра культуры и искусств.

Также глава региона посетил галерею пейзажа имени Е.И. Зверькова. Игорь Руденя осмотрел выставочные залы, где размещена постоянная экспозиция художника, а также дал ряд поручений по дальнейшему развитию галереи.

1 февраля 2021 года отмечалось 100-летие со дня рождения мастера пейзажа Ефрема Ивановича Зверькова. Он родился в селе Нестерово Калининской области, воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Работы мастера хранятся в музеях и частных коллекциях мира. Основная тема его творчества — национальный пейзаж. Им создано свыше 1000 произведений.