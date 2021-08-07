Москва, 7 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Идея создать в Сибири пять крупных научно-промышленных центров сама по себе неплохая, но лучше бы автор предложил конкретную государственную программу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Новосибирской области Вера Ганзя (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Сибирь

«Идея в общем-то неплохая. Но как сделать это практически? Нам нужны новые прорывные технологии, новое оборудование, новые программы. Мы, уничтожив кадровый научный потенциал, не способны это сделать. Сейчас возрождать начиная с нуля, строить моногорода под какую-либо научную проблему я считаю очень затратно, и где мы будем брать кадры?» — рассуждает Ганзя.

В целом же парламентарий полагает, что предложение является частью политической жизни накануне выборов.

«Если бы он предложил хотя бы паспорт или хотя бы основы какой-то государственной программы, предположим, или проекта, тогда еще можно было бы что-то говорить», — подчеркнула депутат Госдумы.

На встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири нужно создать пять крупных промышленных и научных центров — городов с населением до 1 млн человек. Также министр считает актуальным перенос столицы из Москвы в Сибирь.