Токио, 7 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Российский борец Гаджимурад Рашидов выиграл бронзовую награду в вольной борьбе на летних Олимпийских играх в весовой категории до 65 кг. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вольная борьба в Древней Греции

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В поединке за третьем место борец из России победил спортсмена из Венгрии Исмаила Мусукаева со счетом 5:0.

При этом Исмаил Мускаев родился в Нальчике и до 2019 года выступал за Россию, а затем начал выступать за Венгрию.

Отметим, 25-летний Гаджимурад Рашидов имеет в активе золотую и две серебряные медали мировых первенств, а также две золотые награды чемпионатов Европы.