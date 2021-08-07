Москва, 7 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Идея министра обороны России Сергея Шойгу о создании в Сибири до пяти новых городов численностью населения до миллиона человек, вновь высказанная им на днях, получила разноречивые отклики.

Gazprom.ru Трасса газопровода «Сила Сибири»

Скептики критикуют эту идею, указывая на дефицит ресурсов России, на бегство населения оттуда, на необходимость развития хотя бы тех городов, что уже есть, на прекрасный (но на деле — капитулянтский) вахтовый метод, словно вахтовики не люди и им цивилизация не нужна. Они забывают о том, что Россия — как народ и как государство — ОБЯЗАНА развивать и поддерживать свою Сибирь и Дальний Восток, поддерживать их заселение, создавать там рабочие места, укреплять их как центры технологий и гуманитарных наук, ориентированных на Азию — как новое будущее человечества, противостоять вовеки враждебной и агрессивной Японии — не только оружием и уровнем жизни, но и наукой, техникой, медициной, культурой. Чтобы не быть перед лицом Индии, Китая, Японии, Индонезии — бедными провинциалами.

Но почему надо создавать новое? Потому что нужны новые города-миллионники — Иркутск, Владивосток, Хабаровск… Потому что реанимация старых мегаполисов вроде Красноярска, Новосибирска, Омска, которые и без того концентрируют население, неизбежно будет кратно дороже создания таких городов с нуля, с новыми возможностями и технологиями.

Наконец, почему надо вкладывать государственные триллионы не только в непрерывное освежение прошлогодней тротуарной плитки в Москве, не только в американские пенсионные фонды, не только в западные спекуляции и офшоры, не только в проекты тщеславия за рубежом, а именно в свою страну, в свои рабочие места. Почему новые дороги и новый БАМ должны вести из Москвы в Китай, а не от мегаполиса к мегаполису? Почему бесценные для олигархического и удушенного спекулянтами обычного бизнеса трудовые мигранты должны только в Москве своим рабством обеспечивать повышенную норму прибыли? Почему выходцам из Туркестана, и без того осваивающим Сибирь, не построить пять городов-памятников своему труду — и жить там, в чести и славе?

Наше государство долго лгало само себе и своему народу, что конверсия ОПК — не капитуляция, а благо. Но теперь оказалось, что ОПК — генератор науки, технологий и роста. Региональные лоббисты долго эгоистически рекламировали свои успехи по закапыванию денег в тротуарную плитку как хитро сделанный урбанизм.

Пора уже нашему государству вложить свои деньги в саму нашу страну, спасительным стратегическим тылом, «вторым индустриальным центром» которой были и остаются для нас Сибирь и Дальний Восток, а теперь они становятся новым фронтом нашей исторической конкуренции и нашей витриной борьбы за жизнь, независимость и человеческое достоинство. Мы ДОЛЖНЫ нашей Сибири и нашему Дальнему Востоку за всё, что они сделали и делают для России. Мы должны вернуть наши долги. Мы должны вернуть их жизнь себе.

Без нового глобального проекта Россия иссякнет в Сибири и на Дальнем Востоке. И только холод и вечная мерзлота, тайга и пожары будут отгонять стаи шакалов от нашей земли.