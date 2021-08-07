Москва, 7 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» стартовал в Москве в десятый раз. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Mos.ru Фольклорный фестиваль «Русское поле»

Из-за трудной эпидемиологической ситуации мероприятие проводится в онлайн-формате. Прямая трансляция с выступлениями творческих коллективов транслируется на сайте фестиваля. Программа фестиваля посвящена 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

В 2021 году организаторы фестиваля получили рекордное количество заявок — более четырёх тысяч коллективов пожелали принять участие в мероприятии. На сцене и в записи выступят коллективы из большинства регионов России, а также представители Австрии, Испании, Германии, Словакии, Узбекистана и Румынии. В завершении фестиваля пройдёт гала-концерт с участием ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова и государственного академического театра танца «Гжель».

Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» проводится в Москве ежегодно с 2012 года. Основной миссией фестиваля является популяризация российской культуры, истории, семейных ценностей и сохранение традиций.