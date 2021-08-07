Астрахань, 7 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что третья волна пандемии коронавируса более агрессивна и быстрее распространяется из-за мутаций патогена. Об этом глава Минздрава заявил сегодня, 7 августа, в ходе рабочей поездки в Астрахань.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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«Третья волна, она в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения», — сказал Мурашко.

Он напомнил, что пришедший в Россию «Дельта"-штамм более контагиозен, инкубационный период при заражении существенно короче, чем при заражении уханьским штаммом, тяжелые осложнения развиваются быстрее.

«Часто мы видим, что уже на пятые сутки формируются грозные тяжелые осложнения», — отметил Мурашко.

Он призвал обращаться к врачу на первые сутки после того, как появились симптомы ОРВИ.