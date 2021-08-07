Калуга, 7 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В энергосистеме Калужской области в июле 2021 года потребление электроэнергии составило 568,0 млн кВт∙ч, что на 42,7 млн кВт∙ч больше объема потребления в июле 2020 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на оперативные данные филиала системного оператора — Смоленское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей),

Иллюстрация Смоленского РДУ Июль 2021 год

Электростанции энергосистемы Калужской области в июле 2021 года выработали 15,8 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 15,7% больше выработки за июль 2020 года. Потребление электроэнергии в энергосистеме Калужс2ой области за январь-июль 2021 года составило 4319,2 млн КВт. ч, что на 9,7 больше аналогичного периода 2020 года. Выработка электроэнергии в энергосистеме Калужской области за январь — июль 2021 года составила 167,9 млн кВт∙ч, что на 27,9% больше, чем за такой же период 2020 года (без учета 29 февраля 2020 года — на 28,4%).

Дефицит производства электроэнергии на территории энергосистемы Калужской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Суммарный переток в энергосистему Калужской области в июле 2021 года составил 552,2 млн кВт∙ч, за январь — июль 2021 года — 4151,3 млн кВт∙ч. В июле и январе — июле 2020 года аналогичный показатель составил 511,7 млн кВт∙ч и 3807,4 млн кВт∙ч соответственно.