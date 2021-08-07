Майами, США, 7 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Разыгрывающий защитник баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторз» Кайл Лаури перешел в команду «Майами Хит». Об этом 7 августа сообщает пресс-служба клуба из Майами.

Keith Allison Кайл Лоури

Уточняется, что в обмен «Рэпторз» получили словенского разыгрывающего Горана Драгича и нигерийского тяжелого форварда Прешеса Ачиува.

Отметим, Кайл Лаури играл в составе «Торонто» с 2012 года и в минувшем сезоне в среднем за матч набирал по 17,2 очка, отдавал по 7,3 передачи и делал по 4,6 подбора.