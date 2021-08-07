Москва, 7 августа, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Внутренние документы крупных компаний могут оказаться в открытом доступе из-за обмена сотрудниками скриншотами — снимками экрана компьютера — через мессенджеры. Об этом сообщил управляющий партнер B&C agency Марк Шерман агентству «Прайм».

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После начала пандемии новой коронавирусной инфекции многие компании перевели часть сотрудников на удалённый режим работы. При этом специалисты продолжили общаться и консультироваться друг с другом через интернет.

Шерман объяснил, что для обмена сведениями коллеги зачастую делают снимки рабочего стола и пересылают их через открытые мессенджеры. Это создаёт риск утечки внутренних данных компании, к которым могут получить доступ конкуренты.

Для минимизации подобных рисков эксперт порекомендовал использовать только защищённые каналы связи для передачи корпоративных данных. Он добавил, что руководство компании должно подписать с сотрудниками соответствующее соглашение о соблюдении этого правила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне специалисты компании Bi. zone (дочерняя структура Сбербанка) рассказали. Что в открытом доступе в интернете находится более 1,2 млн учётных записей жителей России.