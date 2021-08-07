Москва, 7 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Выдающийся советский физик, академик РАН Юрий Трутнев умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Росатом».

Первая советская атомная бомба РДС-1

Глава Росатома Алексей Лихачёв направил соболезнования коллективу Российского федерального ядерного центра — Всероссийскому научно-исследовательскому институту экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), в котором Трутнев работал в должности первого заместителя научного руководителя по перспективным разработкам.

«Юрий Алексеевич был одним из тех, кто стоял у истоков создания ядерного и термоядерного оружия. Его достижений хватило бы на целую плеяду учёных… Его достижения и сейчас помогают поддерживать обороноспособность нашей Родины на высочайшем уровне», — отметил Лихачёв.

Юрий Алексеевич Трутнев окончил физический факультет Ленинградского государственного университета в 1951 году, после чего начал работу в конструкторском бюро №11 закрытого города Саров. Трутнев был одним из ключевых специалистов, разработавших термоядерный заряд РДС-37. Этот заряд стал прототипом многих видов советского ядерного оружия.

За плодотворную научную деятельность Трутнев был удостоен многих государственных наград, включая Ленинскую премию, Государственную премию СССР и звание Героя Социалистического труда. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».