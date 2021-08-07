Буденновск, Ставропольский край, 7 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском крае. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

ДТП

Сообщается, что ДТП произошло в Буденновске на улице Строителей около 4 часов утра. Водитель легкового автомобиля Nissan Fuga выбрал небезопасную скорость движения, не смог справиться с управлением — вылетел за пределы проезжей части и столкнулся со стоящим на обочине автомобилем «Камаз».

За рулем Nissan была 19-летняя девушка. Она погибла не месте. Водительская права погибшая получила полтора года назад. Также погибли двое 25-летних пассажиров. Ещё один 28-летний пассажир доставлен в больницу с тяжелыми травмами, он находится в реанимации.