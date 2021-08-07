Москва, 7 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Доля автомобилей с автоматической коробкой переключения передач на первичном рынке в России по итогам первой половины 2021 года составила 64%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Michael Dougherty Переключение передач

За первые шесть месяцев в России было продано около 520 тыс. новых автомобилей с автоматической трансмиссией. Этот составило 64% от общего объёма реализации новых авто.

По итогам продаж за аналогичный период предыдущего года этот показатель составлял 62%. Максимальная доля (64,5%) автомобилей с автоматической трансмиссией на первичном рынке была зафиксирована в первом квартале текущего года.

Отмечается, что уже более пяти лет на долю автомобилей с АКПП приходится свыше 50% от общего объёма продаж новых автомобилей в России. Этот показатель продолжает стабильно расти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле автоэксперт Егор Васильев рассказал, что слишком динамичная езда может сократить срок службы автоматической трансмиссии.