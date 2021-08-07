Флоренция, Италия, 7 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Сербский защитник флорентийского футбольного клуба «Фиорентина» Никола Миленкович может продолжить карьеру в лондонской команде «Вест Хэм». Об этом 7 августа сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным источника, клуб из Лондон предложил 23-летнему футболисту соглашение сроком до 2025 года с зарплатой €2,5 млн за сезон без учёта бонусов.

Также указывается, что «Вест Хэм» готов заплатить «Фиорентине» за переход игрока €18 млн.

Отметим, в прошлом сезоне Никола Миленкович сыграл в составе флорентийской команды в 37 матчах и забил в них три гола, а также отдал одну результативную передачу. Его текущее соглашение с клубом рассчитано до лета 2022 года.