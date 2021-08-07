Пекин, 7 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Прибыль потребительского подразделения китайской компании Huawei в первой половине 2021 года упала на 47% в годовом исчислении. Об этом сообщает агентство Reuters.

A4-Nieuws Huawei

Общая прибыль потребительского подразделения Huawei, отвечающего за производство смартфонов и других персональных гаджетов, по итогам первых шести месяцев составила 135,7 млрд юаней. Этот показатель оказался самым низким для компании за последние годы. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года прибыль упала на 47%.

Падение прибыли объясняется последствиями санкций правительства США. Лишившись доступа к американскому программному и аппаратному обеспечению, руководство Huawei было вынуждено сократить объёмы производства и отказаться от суббренда Honor.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Huawei представила свой первый электромобиль SF5, производимый совместной с автомобилестроительной компанией Cyrus.