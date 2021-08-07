Москва, 7 августа, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин дал поручение Министерству природных ресурсов совместно с правительством Якутии представить предложения по созданию регионального лесопожарного центра. О этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба правительства России.

Самолёт тушении лесной пожар

Напомним, что в этом году в Якутии зафиксировано множество лесных пожаров. Якутск и другие населенные пункты республики окутаны дымом от лесных пожаров — жителей просят не выходить на улицы.

Стоит отметить, что межрегиональный северный лесопожарный центр был создан в Красноярском крае. Однако Якутия из-за огромной площади лесных массивов нуждается в собственном лесопожарном центре.

Председатель правительства России Мишустин поручил главе Минприроды Александру Козлову совместно с МЧС России и правительством Якутии подготовить и представить в правительство согласованные предложения по целесообразности и срокам создания в Якутии регионального лесопожарного центра. Срок выполнения поручения — до 1 октября 2021 года.