Киев, 7 августа, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Украинская певица Светлана Лобода раскрыла подробности своей жизни в интервью для издания «Комсомольская правда». Оно опубликовано на сайте СМИ 7 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Светлана Лобода во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

В интервью артистка сообщила, что уже на протяжении двух лет живёт в Европе вместе со своими детьми. Певица призналась, что мечтает о сыне и хотела бы родить ещё двоих детей своему возлюбленному, имя которого она не назвала. «…мне бы, конечно, очень хотелось еще мальчишку маленького. Нам не хватает. У нас такое бабье царство дома», — поделилась она.

Ранее Светлана Лобода представила новую песню под названием Allo. Вместе с композицией вышел и клип на неё.