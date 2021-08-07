Москва, 7 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, выступит на турнире Bellator в Москве. Об этом 7 августа рассказал президент организации Скотт Кокер.

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«Усман Нурмагомедов выступит на турнире в Москве», — приводит его слова ТАСС

При этом турнир Bellator состоится в Москве 23 октября и главным поединком на нем станет бой между российским бойцом Федором Емельяненко и представителем США Тимоти Джонсоном.

Отметим, в настоящее время в активе 23-летнего ни разу непобежденного Усмана Нурмагомедова 13 побед (11 — досрочно).