Вашингтон, 7 августа, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Американский актёр Джим Белуши подал документы на развод с супругой Дженнифер Слоун. Об этом сообщило издание TMZ.

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Как отмечает СМИ, причина расставания пары пока неизвестна. В 2018 году Белуши и Слоун уже подавали заявление на развод, однако тогда они помирились.

ИА REGNUM напоминает, что Джим Белуши и Дженнифер Слоун женаты с 1998 года. В браке у них родились двое детей — дочь и сын.