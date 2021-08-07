Вашингтон, 7 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Специалисты американской компании SpaceX завершили сборку ракеты-носителя Falcon Heavy и прототипа корабля Starship. Об этом сообщил основатель SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

Twitter@SpaceX SpaceX Starship

Глава компании опубликовал фотографии ракеты-носителя и космического корабля. На представленных снимках Starship находится в полностью собранном состоянии. Прототип корабля уже установлен на стартовом столе.

«Большая честь работать с такой великолепной командой», — добавил Маск.

Общая длина сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy и корабля Starship составила 120 метров. Это является рекордным показателем для ракет космического назначения.

Компания SpaceX разрабатывает корабль Starship для космических полётов за пределы околоземной орбиты. Ранее было проведено несколько испытаний, в ходе которых прототипы поднимались на высоту не более десяти километров. Следующим этапом испытаний должен стать полёт на околоземную орбиту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле компания SpaceX провела статические испытания двигателей ракеты-носителя Super Heavy.