Салехард, 7 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. На Ямале отменены регулярные авиарейсы в Москву, Новосибирск, Уфу. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Самолёт

В аэропорту Нового Уренгоя по решению авиакомпаний отменены регулярные рейсы в Москву, Новосибирск и Уфу. На рейсы зарегистрировано 300 пассажиров, из них восемь несовершеннолетних.

В соответствии с установленными правилами авиакомпании «S7 Airlines» и «ИрАэро» оказывают пассажирам необходимые услуги.