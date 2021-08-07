Москва, 7 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Официальное закрытие Года Германии в России пройдёт на полях IХ Санкт-Петербургского международного культурного форума в ноябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры России.

Дарья Драй ИА REGNUM VIII Культурный форум в Петербурге

Ноябрь станет последним месяцем Года Германии в России. В этот месяц состоится несколько мероприятий, включая концерты симфонического оркестра Young Euro Classic и звезды джазовой музыки Фабии Мантвилль, а также гастроли театра «Талия».

Завершится Год в рамках IХ Санкт-Петербургского международного культурного форума. Германия примет участие в форуме в статусе специального гостя. В Минкультуры ожидают, что завершение этого проекта новые пути к укреплению культурных связей двух стран.

Год Германии в России стартовал осенью 2020 года после восьмилетнего перерыва. В рамках этого проекта было проведено более 750 мероприятий в 58 городах России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что в 2021—2022 годах Россия и Италия проведут перекрёстный Год музеев.