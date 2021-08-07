БК «Лейкерс» продлил контракт со своим главным тренером
Лос-Анджелес, США, 7 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» продлил контракт со своим главным тренером Фрэнком Вогелем. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба «Лейкерс».
(сс) Martin Springall
Спортивный комплекс «Стэйплс-центр». Домашняя арена баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс»
При этом детали соглашения команды из Лос-Анджелеса с 48-летним специалистом не уточняются.
Отметим, Фрэнк Вогель стал главным наставником «Лейкерс» в 2019 году и под его руководством команда сразу смогла завоевать звание чемпионов НБА.