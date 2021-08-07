Москва, 7 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Российской Федерации составило портрет среднестатистического преступника в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД о состоянии преступности за полгода.

Преступление

Среднестатистический преступник в России — это мужчина без постоянного источника доходов и ранее уже причастный к противоправным действиям.

По данным МВД, за шесть месяцев 2021 года сотрудники правоохранительных органов выявили 446 тысяч человек, совершивших преступления. Из этих людей 285 тысяч (64%) не имеют постоянного источника дохода. 257 тысяч (58%) — ранее уже совершали преступления. При этом каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Подавляющее большинство преступлений совершают мужчины. Женщины совершают только каждое шестое преступление. При этом на долю иностранцев приходится менее 4% преступлений.

Всего за полгода в России выявили 16 тыс. иностранных граждан, совершивших преступления, 80% из них — это выходцы из стран СНГ.