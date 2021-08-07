Токио, 7 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уступили представителям Норвегии Андерсу Молу и Кристиану Сёруму в финальном матче турнира по пляжному волейболу на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Пляжный волейбол

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Спортсмены из России проиграли норвежцам со счетом 2−0 (21:17, 21:18). При этом обладателями бронзовых наград стали Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан из Катара.

Отметим, пляжный волейбол входит в программу Олимпиады с 1996 года и олимпийская медаль Красильникова и Стояновского, которые являются чемпионами мира, стал первой в этом виде спорта для сборной России.