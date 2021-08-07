Ташкент, , 11:39 — REGNUM Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) объявила о выдвижение своего кандидата на предстоящих в октябре этого года президентских выборах.

Как и ожидалось, им стал действующий президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев.

На выборах президента страны 2016 года Шавкат Мирзиёев также выдвигался УзЛиДеП.

Кроме УзЛиДеП, своих кандидатов выдвинули Экологическая партия Узбекистана, Социал-демократическая партия «Адолат» (Справедливость), Демократическая партия «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) и Народно-демократическая партия Узбекистана.