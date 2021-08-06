Сеул, 7 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Южнокорейская энергетическая компания SK Innovation объявила о предстоящем выделении подразделения по производству аккумуляторных батарей в отдельную организацию. Об этом сообщает газета Nikkei.

Электромобиль

Предполагается, что новая компания с предварительным названием SK Battery будет создана 1 октября текущего года. В SK Innovation считают, что создание отдельной организации позволит повысить гибкость системы управления и добавиться больших успехов на быстрорастущем рынке электромобилей.

Решение о выделении бизнеса по производству аккумуляторов было принято на собрании правления. Оно должно быть одобрено на общем собрании акционеров, назначенном на 16 сентября.

SK Innovation имеет несколько заводов по производству аккумуляторов в Южной Корее, США, Китае и Венгрии. Общая мощность выпускаемых батарей составляет 40 гигаватт-часов в год. К 2023 году руководство компании планирует нарастить мощность до 85 ГВтч, а к 2030 — до 500 ГВтч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле генеральный директор и президент SK Innovation Ким Джун заявил, что в течение ближайших пяти лет компания потратит более $26 млрд на расширение производства элементов питания для электрического транспорта.