Якутск, 7 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Лесной пожар приблизился к поселку Сангар Кобяйского района Якутии. Об этом сегодня, 7 августа, сообщил оперативный штаб республики.

Planet.iitp.ru Якутия в огне лесных пожаров — снимок из космоса

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Сообщается, что сильный ветер способствовал быстрому распространению лесного пожара — огонь подступил к населенному пункту Сангар Кобяйского района Якутии. Поселок является административным центром района, в нем проживают 3,5 тысячи человек.

Более того огонь находится в полутора километрах от нефтебазы близ Сангара.

С огнем в районе Сангара борются 40 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильный верховой пожар дошел до села Бясль-Кюель в Горном районе Якутии. Загорелись хозяйственные постройки. Сегодня из поселка эвакуируют оставшихся жителей.