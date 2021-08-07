Лос-Анджелес, США, 7 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Разыгрывающий защитник Рассел Уэстбрук перешел в состав клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом 7 августа сообщает пресс-служба команды из Лос-Анджелеса.

Keith Allison Рассел Уэстбрук

При этом ранее стало известно, что «Лейкерс» обменяли 32-летнего баскетболиста у команды «Вашингтон Уизардс» на своих форвардов Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Кайла Кузму и Монтреза Харелла, а также на право выбора на драфте НБА.

Кроме того, до этого появилась информация о том, что контракт Уэстбрука с командой из Лос-Анджелеса рассчитан до 2023 года с зарплатой игрока $44 млн за сезон.

Напомним, Рассел Уэстбрук является лучшим игроком в истории НБА по числу трипл-даблов за карьеру (184) и обладателем звания лучшего игрока ассоциации в сезоне 2016/17. В минувшем сезоне он провел 65 матчей в составе «Вашингтон», набирая в них в среднем по 22,2 очка, отдавая по 11,7 передачи и делая по 11,5 подбора.