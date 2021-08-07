Калуга, 7 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В сетевых магазинах Калужской области увеличились минимальные цены на соль с 9,5 до 10,6 руб./кг (10%), макароны с 50 до 54 руб./кг — 10,5% и колбасу полукопчёную — на 12%. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости под председательством министра конкурентной политики области Николая Владимирова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Продукты в упаковке

Цены на борщевой набор в регионе уменьшились — больше всего на картофель (в сетевых магазинах минимальная цена — 35 руб./кг, за неделю уменьшилась — на 13,7%). Также подешевели морковь, огурцы и помидоры — на 6−11%. Цены на лук и капусту за прошедшую неделю не поменялись. По данным статистики, в Калуге (по состоянию на 2 августа) среди соседних областных центров установились средние цены на борщевой набор, включая огурцы и помидоры, товары из которого самые дешёвые в Брянске, самые дорогие — в Туле.

Одновременно в Калуге наблюдались максимальные цены на молоко питьевое пастеризованное и творог.