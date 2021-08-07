Североморск, Мурманская область, , 11:12 — REGNUM Корабельная ударная группа Северного флота (СФ) ВМФ России, возглавляемая ракетным крейсером «Маршал Устинов», провела в северо-восточной Атлантике учения по нанесению ракетного удара по корабельной группировке условного противника. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота Минобороны России

В корабельную ударную группу, которая 5 августа была сформирована в рамках командно-штабной тренировки по управлению силами флота, помимо ракетного крейсера «Маршал Устинов» вошли фрегат «Адмирал флота Касатонов» и атомный подводный ракетный крейсер «Орёл».

"В соответствии с учебной обстановкой по целеуказанию, полученному от дальних противолодочных самолётов Ту-142, корабельная ударная группа с использованием технологий компьютерного моделирования нанесла ракетный удар электронными пусками высокоточного оружия по корабельной группировке условного противника, обозначенной тактической группой кораблей Северного флота», — говорится в сообщении.

«Маршал Устинов» произвёл электронные пуски крылатых ракет «Вулкан», «Адмирал флота Касатонов» — крылатых ракет «Калибр», «Орёл» — крылатых ракет «Гранит» из подводного положения. Точность и эффективность условного ракетного удара командование СФ оценит после изучения данных объективного контроля.

Всего в Атлантике, Баренцевом и Белом морях учебно-боевые задачи в рамках командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками СФ в настоящее время выполняют более 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота.

Как сообщало ИА REGNUM, два дальних противолодочных самолета Ту-142 Северного флота осуществили полёт в северо-восточные районы Атлантики, совместно отработав учебные задачи с российскими боевыми кораблями в океанской зоне.

Читайте также: Фрегат «Адмирал Касатонов» и АПЛ «Князь Владимир» прошли Балтийские проливы

Читайте ранее в этом сюжете: Российские Ту-142 прошли над Атлантикой, Баренцевым и Норвежским морями