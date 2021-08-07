Москва, 7 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Российский боксер Александр Беспутин 11 сентября в Красноярске проведет бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Gold. Об этом 7 августа рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

JoergK. Photography Бокс

«11 сентября в городе Красноярске пройдет его бой за титул чемпиона мира по версии WBA Gold. Соперник сейчас определяется, насколько я знаю, в ближайшую неделю будет уже официально объявлен», — приводит его слова ТАСС.

Также Щекутьев добавил, что российский спортсмен в настоящее время проводит тренировки в Свердловской области и к моменту поединка будет находиться «в максимальной кондиции».

Напомним, Александр Беспутин стал обладателем титула чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе в конце 2019 года, однако позднее его допинг-тест дал положительный результат, и он был лишен титула. В настоящее время в активе ни разу непобежденного Беспутина 14 побед (10 — нокаутом).