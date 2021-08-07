Вашингтон, 7 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Поставки смартфонов с гибким экраном вырастут в десять раз к 2023 году. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Counterpoint Research.

Samsung.com Samsung Galaxy Fold

В настоящее время рынок смартфонов с гибким экраном только формируется, а из-за высокой стоимости такие устройства остаются нишевыми гаджетами. Аналитики Counterpoint Research считают, что ситуация может измениться в течение нескольких лет.

По прогнозам экспертов, в 2021 году рынок смартфонов с гибким экраном вырастет в три раза по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в 2023 году на глобальном рынке будет поставлено в десять раз больше таких устройств, чем в 2020 году.

В ближайшие годы доминирующее положение на этом рынке должна сохранить южнокорейская компания Samsung. Новые гибкие смартфоны этой компании будут представлены 11 августа. Аналитики считают, что к 2023 году первый смартфон с гибким экраном может выпустить американская компания Apple.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам второго квартала 2021 года китайская компания Xiaomi впервые обошла по объёму поставок смартфонов американского производителя Apple.