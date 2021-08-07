Тбилиси, , 10:27 — REGNUM Заявление посла США в Грузии Келли Дегнан, которая призвала Россию вывести свои войска из Грузии, вызвало неоднозначную, большей частью негативную реакцию у грузинских пользователей соцсетей.

Грузия. Без Абхазии и Южной Осетии Дмитрий-5-Аверин

Комментарий американского дипломата в ответ на заявление представителя МИД России о готовности «к восстановлению отношений с Грузией в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона», опубликовало, а затем запостило на своей странице в соцсети Facebook грузинское интернет-издание Report.ge.

«Первое, что должна сделать Россия, это вывести свои силы с территории Грузии. Это будет действительный признак того, что Россия настроена серьезно и что это не просто дезинфрмация. Для грузин очень важно увидеть, что Россия вывозит свои войска с оккупированных территорий, отменяет признание Цхинвали и Абхазии и немедленно открывает доступ к гуманитарным коридорам», — заявила Дегнан.

Реакция на ее слова в Грузии была неожиданно скептической, саркастичной или ироничной.

«Интересно, кто еще обманывается этими сказками. Прекратите. Это уже надоело», — написала в комментарии к посту Report. ge пользователь М.Д.

«Ты (обращение к Дегнан) еще и пальцем помаши, а то она (Россия) этого так не сделает. Чешете вы языком, горе-дипломаты, а в конце оставляете Грузию один на один с разъяренным хищником. Европа и Америка бросают кости перед Россией, а Грузию используют как щит. Только этого нам не хватало», — добавила М.Г.

«Ух ты! Она что-то новое сказала», — иронично высказалась Т.К.

«Ух, какая она сильная! Этим людям платят зарплату за жонглирование пустыми словами», — констатировала Н.Н.

«Да, конечно, только они (Россия) совести не имеют, ваших слов не понимают, и попробуйте сами… Если бы с Россией можно было словами достичь чего-то», — полусерьезно, полусаркастично заметила Н.М.

«Ой, а у них, оказывается, кроме прайдов, есть еще и другие дела в нашей стране… Кстати, Россия и территории у нас отобрала, может, напомнят?» — поддержала беседу Л.Б.

«Да кто на ее разговоры внимание обращает?» — ответила собеседникам Л.А.

«Да, конечно, Путин вообще ее (посла США) умом живет», — отреагировала М.А.

Были и такие, кто воспринял слова Дегнан всерьез и даже выступил с предложением для блага Грузии.

«Вы хорошо знаете стремление грузинского народа к европейскому пути. Прекрасно знаете, в каком состоянии находится страна. Знаете и то, что почему-то нас не удостоили членства в НАТО. Россия не понимает и не поймет, пока внутренних врагов Грузии мы отсюда не уберем. А рычаги для этого в ваших руках. Помогите грузинскому народа однопроцентными займами. Это стало бы предпосылкой для развития и прогресса нашей страны», — написала К.Ц.

Но ее голос заглушили негативные комментарии остальных пользователей.

«А с Мишей [Саакашвили] ты это согласовала? (далее идет нецензурное выражение на русском)» — обратился к послу США пользователь Д.Д.

«Конечно, она (Россия) уже выводит (войска). Стоило тебе (послу США) только сказать», — заметила Н.Г.

«Первое, что должно сделать наше правительство, — прямо встретиться с российскими дипломатами и поговорить. Послы других стран пусть помолчат, послы пусть визы выдают», — заключила обсуждение И.Г.