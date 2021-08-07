Токио, 7 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа на летних Олимпийских играх в Токио было выявлено 22 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 7 августа сообщает оргкомитет Игр.

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Уточняется, что среди этого числа нет ни одного спортсмена. В результате это суммарное число выявленных на Олимпиаде носителей коронавируса на сегодняшний день стало составлять 409.

При этом 31 августа в столице Японии было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, в результате чего соревнования Олимпиады проходят в отсутствии зрителей.

Отметим, 6 августа на Олимпиаде было выявлено за сутки 29 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.