Красноярск, 7 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 459 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 94 284. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

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Из 459 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 99 (темп прироста 0,3%), в Норильске — 55 (1,3%), в Ачинске — 31 (0,5%), в Канске — 24 (0,9%), в Минусинске — 15 (0,5%). В районах края больше всего выявлено инфицированных в Канском — 27 (3,4%), ТДНМР (г. Дудинка) — 21 (2,6%) и Ирбейском — 15 (2,5%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взяты 3254 человека, сняты с наблюдения — 3688. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдаются 41 613 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 24 человека с диагнозом COVID-19.