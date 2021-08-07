* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 7 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Афганистане правительственные войска смогли ликвидировать теневого губернатора «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Обб этом сообщил заместитель начальника пресс-центра министерства обороны Афганистана Фавад Аман.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Сообщается, что правительственным войскам в ночь на 7 августа удалось отразить наступление боевиков на города Файзабад и Талукан. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли потери.

При этом в ходе боев на окраине Талукана военными был убит теневой губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Дашт Арчи. месте с ним ликвидировали как минимум 11 боевиков.

Кроме того, афганские силы в ночь на 7 августа нанесли авиаудары по отрядам боевиков, которые сосредоточились в городе Зарандж. Там удалось уничтожить как минимум 14 боевиков и теневого губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Нимруз Абдулу Халика.