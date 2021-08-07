Пекин, 7 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Антимонопольные органы Китая готовятся наложить штраф в размере $1 млрд на сервис по доставке еды Meituan. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Китае.

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По данным издания, официально о наложении штрафа будет объявлено в ближайшие недели. Ожидается, что антимонопольное ведомство обвинит Meituan в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Государственная администрация по регулированию рынка КНР (SAMR) начала соответствующее расследование в отношении Meituan весной текущего года. В SAMR подозревают, что Meituan создавала давление на поставщиков, чтобы не допустить на рынок другие электронные платформы.

В апреле 2021 года SAMR наложила рекордный штраф в размере $2,75 млрд на китайского гиганта в сфере интернет-коммерции Alibaba. Этой компании были предъявлены схожие обвинения.