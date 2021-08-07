Абакан, 7 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Хакасии за сутки выявили 174 новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 30 515 (с начала года — 13 963). Об этом 7 августа сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число заразившихся выявили в Абакане (69 человек), Черногорске (28), Саяногорске (20), Аскизском (16) и Усть-Абаканском (15) районах.

В стационарах проходят лечение 1128 (-16) пациентов с COVID-19. Из этого числа 21 (+1) — подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходит 6237 (+20) пациент.

Умерли за сутки в регионе шесть пациентов с коронавирусом — четыре женщины в возрасте от 81 года до 86 лет и двое мужчин 62 и 78 лет. Общее число летальных исходов с начала эпидемии достигло 797 (с начала года — 429).

За последние сутки в регионе завершили курс лечения и выздоровели 364 человека. С начала эпидемии — 27 030 человек (с начала года — 13 361).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии в Хакасии скончался 791 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция».