Лос-Анджелес, США, 7 августа, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Лёгкий форвард Кармело Энтони заключил контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом 7 августа сообщает пресс-служба команды из Лос-Анджелеса.

Keith Allison Кармело Энтони

Уточняется, что соглашение между «Лейкерс» и 37-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.

Отметим, Кармело Энтони играет в НБА с 2003 года и за это время выступал за клубы «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

При этом игрок 10 раз принимал участие в Матче звезд НБА и является трехкратным олимпийским чемпионом.