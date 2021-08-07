Тбилиси, 7 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Россия предлагает Грузии «оформить «Георгиевский трактат 2», и в контексте ее предложения читается угроза, что это предложение, от которого отказываться нельзя». Так прокомментировал грузинский эксперт Гия Хухашвили заявление МИД России в связи с очередной годовщиной подписания Георгиевского трактата, на основании которого Восточная Грузия в 1783 году вступила под покровительство России. Посвященный комментарию российского внешнеполитического ведомства пост эксперт опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузинские СМИ

Он с сожалением отметил, что почву для такого предложения со стороны России подготовило нынешнее правительство Грузии, которое «отказывается от выполнения международных обязательств (аннулировало «документ Шарля Мишеля»), делает ставку на внедрение в обществе ультраконсервативных настроений, что является главным оружием основанной на «единоверии» российской экспансии… Короче, на словах говорит о Западе, а делами ведет нас к России».

По мнению автора поста, в России это прекрасно чувствуют и переходят в решительное наступление. А для Грузии начинается «решительная фаза борьбы за будущее».

Среди друзей, коллег и подписчиков эксперта нашлись и несогласные с его оценками.

«В действительности, всю 30-летнюю и нынешнюю грузинскую внешнюю политику с ее имманентной русофобией следует выбросить в воду. Мы помним, как все это начиналось в 1989 году на Руставели и какими плачевными были последствия. Но все это осталось в прошлом. А сегодня альтернативы прямым переговорам нет. (Если не считать ожидаемой войны или этих опасных учений, которые ничему нас не учат, в том числе уму). А ведь единственный шанс восстановления территориальной целостности проходит через Россию… Внешняя политика Грузии сегодня бесперспективна и погружена в трясину когнитивного диссонанса», — возразил эксперту пользователь Г.Л.

Спорить с инакомыслящим автор поста не стал, отметив, что этот формат более глубокого анализа не предусматривает.

«А когда тебя 100 раз кидают, и ты все равно идешь к ней (России) мириться и веришь ей, вот это состояние как называется? Ни одного условия на протяжении 250 лет Россия не выполнила. А вы говорите, что сейчас она выполнит? Призыв к союзничеству с Россией, несмотря на 250-летний опыт, (извините, грубо получится то, что я сейчас напишу, но у меня лично другого объяснения нет) — это или слабоумие, или предательство», — написала в адрес Г.Л. пользователь Н.М.

А по мнению пользователя Д.Б., много ошибок в отношении Грузии допустил Запад.

«Я живу среди простых людей, и они не могут понять, какое благо дало нам наше 30-летнее одностороннее стремление к Западу. Полмиллиона беженцев, потерянные территории, разрушенная экономика, разжиревший за счет народа политспектр… Запад же заботится только о правах меньшинств, что в нашем обществе пока еще считается безнравственностью (до 1991 года так же было и на Западе). Если кто-то хотел нам добра, помог бы до сих пор», — написал Д.Б. и добавил, что именно так думают жители его родного села.