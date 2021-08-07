Москва, 7 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Специалисты космодрома «Байконур» завершили заправку разгонного блока «Фрегат», который будет использоваться для вывода на околоземную орбиту спутников британской компании OneWeb. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

OneWeb Спутниковая группировка OneWeb

После завершения заправки разгонный блок был доставлен в монтажно-испытательный корпус. Далее специалисты проведут заключительные операции перед сборкой космической головной части. Старт ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками OneWeb запланирован на 20 августа.

Британская компания OneWeb формирует группировку околоземных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к интернету. Запуски космических аппаратов осуществляются российскими носителями на коммерческой основе с космодромов «Байконур», «Восточный» и «Куру» во Французской Гвиане.

В настоящее время на орбите размещено 254 спутников OneWeb. Общий состав группировки должен составить 648 космических аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля с космодрома «Восточный» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с пакетом спутников OneWeb. Все аппараты были штатно выведены на расчётные орбиты.