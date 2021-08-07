Вашингтон, 7 августа, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс уверенно обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Peter Menzel Элизе Мертенс

Бельгийская спортсменка победила представительницу Казахстана в двух сетах со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Матч продолжался в течение 1 часа 55 минут.

Отметим, в полуфинальном матче Мертенс сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая ранее в другом полуфинале обыграла Магду Линетт из Польши. Матч полуфинала состоится позднее 7 августа.

Напомним, турнир WTA в Сан-Хосе проходит со 2 по 8 августа, его общий призовой фонд составляет $ 565 530.