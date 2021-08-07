Мертенс обыграла Путинцеву в четвертьфинале турнира WTA в Сан-Хосе
Вашингтон, 7 августа, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс уверенно обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
(сс) Peter Menzel
Элизе Мертенс
Бельгийская спортсменка победила представительницу Казахстана в двух сетах со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Матч продолжался в течение 1 часа 55 минут.
Отметим, в полуфинальном матче Мертенс сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая ранее в другом полуфинале обыграла Магду Линетт из Польши. Матч полуфинала состоится позднее 7 августа.
Напомним, турнир WTA в Сан-Хосе проходит со 2 по 8 августа, его общий призовой фонд составляет $ 565 530.