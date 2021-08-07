Москва, 7 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Общие сборы в кинотеатрах России по итогам июля 2021 года составили 2,209 млрд рублей. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Thomasmachtel В кинотеатре

В июле российские кинотеатры продали почти 9 млн билетов. В сравнении с предыдущим месяцем продажи упали на 5%.

В денежном исчислении падение продаж за месяц составило 9%. В пересчёте на валюту доходы российских кинотеатров в июле сократились на 13%.

Эти данные показывают, что российский кинопрокат не восстановился после пандемии новой коронавирусной инфекции. В июле текущего года сборы составили на 55% меньше, чем за аналогичный месяц допандемийного 2019 года.

В 2020 году объём рынка кинопроката в России сократился на 58,8% в денежном исчислении. При этом сборы от показа отечественных картин упали значительно меньше — на 12,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2021 года большая часть кассовых сборов в России пришлась на отечественные картины.