Сан-Хосе, США, 7 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Польши Магду Линетт в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Rob Keating Теннисистка Дарья Касаткина

Спортсменка из России обыграла польскую теннисистку в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут. За это время Касаткина дважды ошиблась при подаче и смогла реализовать 6 из 17 возможных брейк-пойнтов. Ее оппонентка за этот период времени допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов.

Отметим, соперницей Касаткиной в полуфинале станет бельгийская теннисистка Элисе Мертенс.