Благовещенск, 7 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Глава МЧС России Евгений Зиничев сегодня, 7 августа, прибыл на Дальний Восток РФ, где ожидается сложная паводковая ситуация.

Тайфун

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 7 по 9 августа на территорию Приморского края будет воздействовать тайфун «Морино», пришедший со стороны Китая. Скорость ветра в тайфуне достигает 25 метров в секунду, выпадает до 130 мм осадков за 48 часов.

Далее с 10 по 11 августа ожидается удар второго тайфуна — «Лурит», скорость и ветра осадки в нем уже ниже, чем в «Морино».

Как заявил министр Зиничев на совещании в Магнитогорске, тайфуны могут вызвать поводок, к которому надо быть готовыми.

Глава МЧС уже прибыл в Амурскую область. По его словам, в регионе достаточно сил и средств для борьбы с паводком.