Москва, 7 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Специалисты космодрома «Плесецк» приступили к выгрузке тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

(сс) Mil.ru Ангара-А5

По данным агентства, железнодорожный состав с «Ангарой» прибыл на космодром в Архангельской области 6 августа. В этот же день началась выгрузка блоков ракеты.

Семейство новых российских ракет «Ангара» включает носители от лёгкого до тяжёлого классов. В настоящее время тяжёлый вариант «Ангары» находится на стадии испытаний.

Первый испытательный запуск «Ангары-А5» состоялся в 2014 году, второй — в конце 2020 года. Ожидается, что третий испытательный запуск состоится до конца 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2021 году предприятия госкорпорации должны выпустить четыре носителя семейства «Ангара».