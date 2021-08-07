7 августа 2021 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 09:35 — REGNUM



США, Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает Reuters, США призвали нового президента Ирана Эбрахима Раиси вернуться к переговорам о возобновлении обеими странами соблюдения ядерной сделки 2015 года. «Наше послание президенту Раиси такое же, как и наше послание его предшественникам, — заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. — США будут защищать и продвигать интересы нашей национальной безопасности и интересы наших партнеров. Мы надеемся, что Иран сейчас воспользуется возможностью для продвижения дипломатических решений вопроса. Мы призываем Иран в ближайшее время вернуться к переговорам. Для нас это безотлагательный приоритет». Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что «переговоры с Ираном о возрождении ядерного соглашения 2015 года не могут продолжаться бесконечно» и что «в какой-то момент достижения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) станет невозможно восстановить полностью путем возвращения к СВПД, если Иран будет продолжать действия, которые он предпринимает по развитию своей ядерной программы. Мяч по-прежнему на стороне Ирана, и мы посмотрим, готов ли он принять решения, необходимые для возвращения к соблюдению соглашения».

Отметим, что эти слова звучат несмотря на то, что вокруг Тегерана сложилась непростая ситуация. Израиль, США, Великобритания и ряд других стран обвиняют Тегеран в нападениях на танкеры в Оманском заливе и Аравийском море. В результате инцидента на прошлой неделе погибли граждане Великобритании и Румынии. Напомним, что в Вене состоялись шесть раундов переговоров, на которых Иран вел прямой диалог со всеми авторами СВПД, кроме США. Согласно данным некоторых дипломатических источников, в шестом раунде переговоры достигли точки, после которой можно идти дальше, но процесс застопорился. Когда начнется седьмой раунд, можно только гадать. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, а затем в первых числах июня. Нельзя исключать, что после президентских выборов взгляды иранской стороны на некоторые из обсуждавшихся в Вене вопросов изменятся. Ранее Вашингтон перечислил примеры санкций, которые американская сторона готова отменить для возвращения в СВПД, а также тех ограничений, которые будут сохранены. В то же время известно, что администрация Дональда Трампа намеренно вводила санкции, навешивая ярлыки «терроризма», хотя это делалось исключительно с целью сделать возврат к соблюдению СВПД невозможным или затруднительным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен. (сс) U.S. Department of State

Теперь, по мнению экспертов, действующая администрация Джо Байдена могла бы ускорить и упростить переговоры с властями Ирана, если бы решилась на отмену ряда мер, принятых при Трампе. К примеру, в 2019 году администрация Трампа внесла в список террористических организаций КСИР (Корпус стражей Исламской революции) — государственную силовую структуру Ирана. Тегеран пока туманно реагирует на сигналы из Вашингтона. На церемонии инаугурации новый президент Раиси заявил, что «власти Ирана поддержат любой дипломатический план, который приведет к отмене санкций США в отношении Тегерана». Для многих в Иране последние месяцы президентства Рухани были связаны с надеждой, что уходящая президентская команда сможет сохранить «ядерную сделку» как главное достижение восьми лет правительства «умеренных» у власти. В то же время так называемые «консерваторы» использовали провал политики Рухани, с их точки зрения «слишком доверявшего Западу», как главный аргумент для дискредитации реформаторов. Но в ходе предвыборных дебатов ни один из кандидатов в президенты не высказал возражений против возврата к полному выполнению обязательств по СВПД в случае аналогичного шага со стороны США и при условии, что Вашингтон первым вернется к исполнению своих обязательств.

В этой связи египетская газета Sasapost отмечает, что «США стали спешить решить иранскую проблему, что представляется загадочным». По мнению издания, «Вашингтон настораживает то, что ядерное досье передано из ведения МИД в руки Высшего совета национальной безопасности Ирана, что затрудняет некоторые закулисные маневры американской дипломатии». Помимо того, Раиси сформировал новый орган под названием «Комитет по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий», в который входят несколько политиков-фундаменталистов, выступающих против ядерного соглашения. Среди них: Моджтаба Зоннур, председатель парламентского комитета национальной безопасности и внешней политики; Вахид Джалалзаде, председатель комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике; Абдель Рида аль-Масри, второй вице-спикер и посол Ирана в Венесуэле во время президентства Махмуда Ахмадинежада. В Комитет также входят два представителя президента: Али Хоссейни-Таш, заместитель главы Высшего совета национальной безопасности, и Али Багери Кани, бывший командующий КСИР, который является одним из самых влиятельных людей в Иране. По данным Sasapost, Комитет составил список требований, которые он будет выдвигать после возобновления непрямых переговоров с США, и «его требования предельно ясны и соответствуют взглядам духовного лидера Али Хаменеи».

Президент Ирана Эбрахим Раиси (сс) Mehr News Agency

Команда Раиси уже назвала четыре условия, при которых Тегеран возобновит переговоры в Вене: отмена всех ядерных и неядерных санкций; снятие санкций, а не приостановление их действия; США больше не выйдут из сделки и предоставят письменное заверение в том, что не повторят то, что сделала администрация Трампа. Наконец, проверка отмены санкций. То есть Тегеран расширил свои условия, что не только затянет переговоры, но и может привести к перехвату дипломатической инициативы с его стороны. Ранее американская переговорная делегация была уверена в том, что иранцы вернутся за стол переговоров даже до инаугурации нового президента. Однако этого не произошло, и никто не знает, когда иранские власти возобновят переговорный процесс. В этой связи главный переговорщик со стороны США Роберт Малли отметил: «Здесь есть реальный риск, что они вернутся с нереалистичными требованиями о том, чего могут достичь на этих переговорах». Пока Раиси расположен к диалогу с Западом гораздо меньше, чем его предшественник. Время для взаимопонимания между Ираном и США еще не наступило. По мнению многих экспертов, все намного сложнее и «антизападная ориентация Ирана останется опорной точкой внешней политики Тегерана до тех пор, пока политика максимального сопротивления будет позволять поддерживать внутриполитическую стабильность», хотя, возможно, непрямые переговоры с США будут продолжаться.