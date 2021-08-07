Станислав Тарасов, 7 августа 2021, 09:35 — REGNUM

США, Иран
США, Иран
Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает Reuters, США призвали нового президента Ирана Эбрахима Раиси вернуться к переговорам о возобновлении обеими странами соблюдения ядерной сделки 2015 года. «Наше послание президенту Раиси такое же, как и наше послание его предшественникам, — заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. — США будут защищать и продвигать интересы нашей национальной безопасности и интересы наших партнеров. Мы надеемся, что Иран сейчас воспользуется возможностью для продвижения дипломатических решений вопроса. Мы призываем Иран в ближайшее время вернуться к переговорам. Для нас это безотлагательный приоритет». Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что «переговоры с Ираном о возрождении ядерного соглашения 2015 года не могут продолжаться бесконечно» и что «в какой-то момент достижения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) станет невозможно восстановить полностью путем возвращения к СВПД, если Иран будет продолжать действия, которые он предпринимает по развитию своей ядерной программы. Мяч по-прежнему на стороне Ирана, и мы посмотрим, готов ли он принять решения, необходимые для возвращения к соблюдению соглашения».

Отметим, что эти слова звучат несмотря на то, что вокруг Тегерана сложилась непростая ситуация. Израиль, США, Великобритания и ряд других стран обвиняют Тегеран в нападениях на танкеры в Оманском заливе и Аравийском море. В результате инцидента на прошлой неделе погибли граждане Великобритании и Румынии. Напомним, что в Вене состоялись шесть раундов переговоров, на которых Иран вел прямой диалог со всеми авторами СВПД, кроме США. Согласно данным некоторых дипломатических источников, в шестом раунде переговоры достигли точки, после которой можно идти дальше, но процесс застопорился. Когда начнется седьмой раунд, можно только гадать. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, а затем в первых числах июня. Нельзя исключать, что после президентских выборов взгляды иранской стороны на некоторые из обсуждавшихся в Вене вопросов изменятся. Ранее Вашингтон перечислил примеры санкций, которые американская сторона готова отменить для возвращения в СВПД, а также тех ограничений, которые будут сохранены. В то же время известно, что администрация Дональда Трампа намеренно вводила санкции, навешивая ярлыки «терроризма», хотя это делалось исключительно с целью сделать возврат к соблюдению СВПД невозможным или затруднительным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен. (сс) U.S. Department of State
Госсекретарь США Энтони Блинкен. (сс) U.S. Department of State

Теперь, по мнению экспертов, действующая администрация Джо Байдена могла бы ускорить и упростить переговоры с властями Ирана, если бы решилась на отмену ряда мер, принятых при Трампе. К примеру, в 2019 году администрация Трампа внесла в список террористических организаций КСИР (Корпус стражей Исламской революции) — государственную силовую структуру Ирана. Тегеран пока туманно реагирует на сигналы из Вашингтона. На церемонии инаугурации новый президент Раиси заявил, что «власти Ирана поддержат любой дипломатический план, который приведет к отмене санкций США в отношении Тегерана». Для многих в Иране последние месяцы президентства Рухани были связаны с надеждой, что уходящая президентская команда сможет сохранить «ядерную сделку» как главное достижение восьми лет правительства «умеренных» у власти. В то же время так называемые «консерваторы» использовали провал политики Рухани, с их точки зрения «слишком доверявшего Западу», как главный аргумент для дискредитации реформаторов. Но в ходе предвыборных дебатов ни один из кандидатов в президенты не высказал возражений против возврата к полному выполнению обязательств по СВПД в случае аналогичного шага со стороны США и при условии, что Вашингтон первым вернется к исполнению своих обязательств.

В этой связи египетская газета Sasapost отмечает, что «США стали спешить решить иранскую проблему, что представляется загадочным». По мнению издания, «Вашингтон настораживает то, что ядерное досье передано из ведения МИД в руки Высшего совета национальной безопасности Ирана, что затрудняет некоторые закулисные маневры американской дипломатии». Помимо того, Раиси сформировал новый орган под названием «Комитет по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий», в который входят несколько политиков-фундаменталистов, выступающих против ядерного соглашения. Среди них: Моджтаба Зоннур, председатель парламентского комитета национальной безопасности и внешней политики; Вахид Джалалзаде, председатель комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике; Абдель Рида аль-Масри, второй вице-спикер и посол Ирана в Венесуэле во время президентства Махмуда Ахмадинежада. В Комитет также входят два представителя президента: Али Хоссейни-Таш, заместитель главы Высшего совета национальной безопасности, и Али Багери Кани, бывший командующий КСИР, который является одним из самых влиятельных людей в Иране. По данным Sasapost, Комитет составил список требований, которые он будет выдвигать после возобновления непрямых переговоров с США, и «его требования предельно ясны и соответствуют взглядам духовного лидера Али Хаменеи».

Президент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси
(сс) Mehr News Agency

Команда Раиси уже назвала четыре условия, при которых Тегеран возобновит переговоры в Вене: отмена всех ядерных и неядерных санкций; снятие санкций, а не приостановление их действия; США больше не выйдут из сделки и предоставят письменное заверение в том, что не повторят то, что сделала администрация Трампа. Наконец, проверка отмены санкций. То есть Тегеран расширил свои условия, что не только затянет переговоры, но и может привести к перехвату дипломатической инициативы с его стороны. Ранее американская переговорная делегация была уверена в том, что иранцы вернутся за стол переговоров даже до инаугурации нового президента. Однако этого не произошло, и никто не знает, когда иранские власти возобновят переговорный процесс. В этой связи главный переговорщик со стороны США Роберт Малли отметил: «Здесь есть реальный риск, что они вернутся с нереалистичными требованиями о том, чего могут достичь на этих переговорах». Пока Раиси расположен к диалогу с Западом гораздо меньше, чем его предшественник. Время для взаимопонимания между Ираном и США еще не наступило. По мнению многих экспертов, все намного сложнее и «антизападная ориентация Ирана останется опорной точкой внешней политики Тегерана до тех пор, пока политика максимального сопротивления будет позволять поддерживать внутриполитическую стабильность», хотя, возможно, непрямые переговоры с США будут продолжаться.