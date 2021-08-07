Париж, 7 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» предложил аргентинскому нападающему Лионелю Месси, который ранее покинул команду «Барселона», долгосрочный контракт. Об этом 7 августа сообщает журналист Никола Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

По информации источника, в команде из Парижа предлагают 34-летнему футболисту контакт до лета 2024 года с зарплатой €50 млн за один сезон.

Также указывается, что игроки команды «ПСЖ» — бразильский форвард Неймар и аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария — пытаются убедить Месси перейти во французский клуб.

Отметим, Лионель Месси играл в составе «Барселоны» с 2005 года и в минувшем сезоне провел в составе каталонской команды в испанской Примере 35 матчей, отметившись в них 30 голами (три — с пенальти) и девятью результативными передачами.